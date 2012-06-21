Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Вперше за останні роки Сумську область з офіційним візитом відвідала представницька делегація Австралії, яку очолювала Надзвичайний і Повноважний посол цієї країни в Україні Мелісса О’Рурк.
Під час зустрічі в обласній державній адміністрації йшлося про шляхи співпраці Австралії та Сумщини у різних галузях народного господарства і насамперед у культурно-мистецькій сфері.
Так, австралійська сторона високо оцінює потенціал Сумщини, її можливості у налагодженні взаємовигідних двосторонніх відносин.
Зокрема, обговорено перспективи організації виставки художніх творів митців Австралії у Сумському обласному художньому ім. Н. Онацького, як це свого часу зробили Литва, Латвія та Естонія.
Гості також запропонували розглянути участь представників громадянського суспільства Сумщини у грантових програмах.
Утім, сторони дійшли згоди, що спільні проекти можуть бути реалізовані і в економічній, промисловій та інших сферах.