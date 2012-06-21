Оркестр обласної філармонії побував з гастролями в Австрії. Концертний тур Академічного симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії, який евакуювали з тимчасово окупованої території, цього разу проходив у межах року культури України в Австрії і Австрії в Україні.
Розпочали свої виступи луганчани з європейського центру класичної музики величного міста Відень у залі Моцарта Віденського концерт-хауса. Для першого знайомства із слухачами музиканти виконали під керівництвом головного почесного диригента Курта Шміда авторські композиції маестро й твори, написані у співавторстві з композитором і художником Петером Котасеком.
Курт Шмід — давній друг луганських музикантів, він першим приїхав до Сєверодонецька, коли оркестр філармонії відновлював роботу, всіляко підтримував музикантів і влаштував перші, вже за часів воєнних дій на сході, закордонні гастролі.
Перший концерт оркестру в Австрії видався дуже емоційним та насиченим. Слухачі не відпускали музикантів і вітали гучними оплесками. На знак поваги й вдячності Академічний симфонічний оркестр на біс виконав відомий не тільки в Україні, а й в Австрії «Запорізький марш».
Під час другої творчої зустрічі, яка відбулася у м. Земмеринг, українські музиканти запросили всіх присутніх до неповторної подорожі мелодіями вітчизняної класики. Допомагала їм у цьому народна артистка України, солістка Віденської опери Вікторія Лук’янець. Завершилося гастрольне турне у місті Інсбрук — столиці федеральної землі Тіроль.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»