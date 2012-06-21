Міністра охорони здоров’я Австрії 60-річного Рудольфа Ансхобера було призначено на посаду в січні 2020 року. В уряді він працював над питаннями, пов’язаними з пандемією коронавірусної хвороби.

«В умовах найбільшої кризи в галузі охорони здоров’я за останні десятиліття державі потрібен міністр, який буде на сто відсотків у формі. Проте це не я», — сказав він журналістам після оголошення про свою відставку.

Колишній університетський викладач Рудольф Ансхобер розповів, що почувається втомленим і виснаженим. За його словами, за останні місяці у нього підвищувалися тиск і рівень глюкози у крові. Він сказав, що 15 місяців перебування на посаді здалися йому 15 роками.

Австрійський канцлер Себастьян Курц заявив, що міністр «пожертвував собою заради країни». Він зауважив, що рішення Ансхобера подати у відставку свідчить про негативний вплив пандемії на державного діяча, який перебуває у напруженні день і ніч і повинен приймати відповідальні рішення.

Рудольф Ансхобер із партії зелених був одним з найпопулярніших політиків Австрії. Він здобув популярність саме завдяки тому, що терпляче і дохідливо пояснював співвітчизникам усі нюанси пандемії та боротьби з нею. Проте останніми місяцями його позиція не збігалася з позицією партії консерваторів канцлера Себастьяна Курца. Ансхобер виступав за жорсткі норми локдауну, а його політичні опоненти прагнули швидше скасувати обмежувальні заходи у країні.