Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
До депутатського корпусу звернулась керівник ініціативної групи автомобілістів Вікторія Балабан щодо незадовільного стану автошляхів і тротуарів міста та виступила з пропозицією спрямувати свою роботу на здійснення активних заходів з їх відновлення, ремонту та утримання у належному стані.
І це логічне продовження акції, до якої днями змушені вдатися автомобілісти Лисичанська. Напередодні близько сотні небайдужих водіїв влаштували протест під гаслом: «Я сплачую податки, де ремонт дороги?».
«Вирішили зібратися в зв'язку з практичною відсутністю якісних доріг у місті. Хочемо запитати у представників влади, коли почнуться дії щодо вирішення цієї проблеми», - говорила під час протесту ініціатор акції Вікторія Балабан. Саме тоді громадські активісти запропонували водіям взяти собі за правило фіксувати ями на дорогах і повідомляти про них в поліцію. Наразі такий «реєстр» створюється.