Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У приморському Маріуполі очікується чергове оновлення міського ТТУ: всього планують закупити 72 тролейбуси та 64 автобуси. Нова техніка обслуговуватиме пасажирів завдяки кредитним коштам Євробанку та Міжнародної фінансової корпорації. «Кабінет міністрів та Міністерство фінансів нас вже підтримали і тепер мені залишилися тільки підписати кредитну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку», – підтвердив інформацію міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
Тим часом фахівці уточнили – 17 із всіх придбаних тролейбусів матимуть автономну ходу – тобто зможуть рухатися без тролів, що дозволить облаштувати в центрі міста пішохідну зону.