Міжнародний досвід. Визначний політичний захід відбудеться 15 червня цього року у столиці Таджикистану Душанбе. V cаміт глав держав Наради із взаємодії і заходів довіри в Азії (НВЗДА) — це міжнародний форум зі зміцнення співпраці, створений для гарантування миру, безпеки і стабільності в Азії. Склад організації — 27 країн-членів (майже 90% території й населення Азії), вісім країн і п’ять міжнародних організацій, зокрема ООН, мають статус спостерігачів.
Ідею створення НВЗДА подав президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв 1992 року на 47-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. У першому виступі з приводу НВЗДА казахський президент висловив бачення поетапного створення аналога ОБСЄ в Азії. Завдяки чіткому плану і встановленим термінам створення, які визначив тоді Н. Назарбаєв, ідею створення НВЗДА було реалізовано силами дипломатичного корпусу Казахстану під керівництвом президента країни.
4 червня 2002 року в місті Алмати, колишній столиці Казахстану, відкрилася НВЗДА, в якій узяли участь делегації 16 країн. За підсумками саміту ухвалили Алматинський акт — Статут НВЗДА і Декларацію про запобігання тероризму та сприяння конструктивному діалогу.
І хоч західний світ у той час не надав значення цій події, деякі ЗМІ зазначили, що керівники Індії та Пакистану у виступах трохи пом’якшили свої позиції: «Складається враження, що саміт в Алмати виявився корисним уже тим, що знизив войовничий рівень риторики між державами».
Нині секретаріат НВЗДА розташовано в Казахстані. Він зміцнює контакти і зв’язки з ООН, регіональними та міжнародними організаціями, сприяє збереженню миру, безпеки та підвищенню економічного розвитку в Азії. У межах НВЗДА чинний Каталог заходів довіри, в якому подано перелік заходів довіри за п’ятьма основними напрямами: економічному, екологічному, військово-політичному, гуманітарному, боротьбі з новими викликами і загрозами.
Наступним кроком став виступ Нурсултана Назарбаєва на ІV саміті НВЗДА 21 травня 2014 року в Шанхаї, де він ініціював створення Організації з безпеки і розвитку Азії (ОБРА). Лідери багатьох країн Азії визнали необхідність переформатування діяльності НВЗДА, яка успішно функціонувала як міжнародний форум і майданчик для діалогів. На часі створення такої організації, яка зможе займатися нагальними міждержавними проблемами, насамперед економічною співпрацею і врегулюванням наявних конфліктів. Своєрідний азіатський варіант ОБСЄ має бути втілено в ОБРА, і для його існування вже підготовлено поле діяльності.
Експерти зазначають, що ОБРА створюватиметься в набагато складніших умовах. Але роки досвіду зі створення й розвитку НВЗДА дають підстави вважати новий проєкт цілком реалістичним. І величезне значення в історії його створення й існування мало те, що ініціативу вчасно подав саме Нурсултан Назарбаєв, який своїм рішенням про закриття найбільшого ядерного випробувального полігона в Казахстані, ухваленим ще до проголошення незалежності країни, привернув до себе увагу всього світу. Адже питання про безпеку людства завжди залишається одним із першочергових і спонукає до розв’язання супутніх проблем.
У майбутньому V саміті НВЗДА, як очікують, візьмуть участь лідери 20 країн. З огляду на колишні напрацювання і високий рівень організації слід чекати, що саміт дасть новий імпульс і стане ефективною платформою для врегулювання актуальних проблем людства.
Ганна ЧЕПУРКО
для «Урядового кур’єра»