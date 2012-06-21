Протягом багатьох днів у кількох країнах Азії йдуть проливні дощі. Уже зараз відомо про загибель сотень людей в результаті повеней, але попереду у регіону ще один удар стихії – супертайфун «Марія».
Від потужних повеней, які стали наслідком проливних дощів, постраждали В'єтнам, Індія, Китай і Японія. Угірських районах цих країн відбуваються потужні зсуви, знищуючи все на своєму шляху.
У В'єтнамі відомо про загибель як мінімум 23 чоловік, але ще десятки залишаються зниклими безвісти. Набагато гірша ситуація в Японії, де наразі зсуви і повені, викликані тайфуном «Прапірун», забрали життя 141 людини.
В Індії в середині червня загинуло 23 людини, і ще півмільйона так чи інакше постраждали від руйнівних повеней. А в ці дні безперервним дощем заливає Мумбаї.
Більшість регіонів не встигнуть оговтатися від наслідків стихійного лиха до того, як на них обрушиться новий іспит: супертайфун «Марія». У Китаї і Японії вже оголошено найвищий, «червоний» рівень тривоги.