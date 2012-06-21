Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

На Донеччині завершилася акція «Eco Callenge», що проводилася на узбережжі Азовського моря і мала на меті очищення цієї території літнього відпочинку від сміття. Її організатори —активісти громадської організації «ЕКО ГУРТ» вирішили провести своєрідне змагання серед представників приморських готелів, туристичних база, пансіонатів тощо, які мали б довести, що використовують у своїй діяльності роздільний збір відходів.

Участь в екологічній акції взяли готельєри з Маріуполя, Мангуша, Мелекіного, Ялти, Урзуфа, Білосарайської Коси, Бабах-Тарама, Рибацького, Юр’ївки. А одним із підсумків став наступний факт: за три минулі місяці спільними зусиллями Азовське узбережжя очистили від понад 50 тонн різноманітних відходів, які відправили на переробку. Також серед результатів можна назвати поступове впровадження на цій території сортування і роздільного збирання сміття. Тобто на узбережжі стає все більше підприємств готельного бізнесу, які облаштовують окремі контейнери для різних типів відходів: папір, скло, метал чи пластик.

На жаль, подібних зусилля для очищення берегової зони та моря, поки недостатньо. «Пластик забруднює навколишнє середовище, розкладається сотні років і шкодить тваринам. Наприклад, на Чорному морі частка одноразового пластику доходить до 68% від усієї кількості пластику, на Азовському — до 90%!», — звертає увагу на похмурі реалії керівник ГО «ЕКО ГУРТ» Анна Чебан.

До речі, активісти організації вже запланували наступну акцію. З початком літа вони хочуть встановити на пляжах Маріуполя екоскульптури під назвою « Re-mo-re» для збору відходів з пластику. Цей захід також має посприяти очищенню узбережжя і до цією роботи активно залучатимуть дорослих та дітей.