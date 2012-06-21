Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден під час передвиборного виступу пообіцяв американцям перемогти рак.
Про це він заявив в Оттумві, штат Айова.
За словами політика, він знає, як почуваються люди, які втратили своїх близьких від раку, коли інші намагаються їх утішити, кажучи, що знають, як їм важко. Насправді співчуваючі «поняття не мають», як відчувають себе родичі померлих від захворювання, підкреслив Байден.
Син Байдена Бо помер у 2015 році від раку мозку. Байден пообіцяв, що в разі його обрання на пост президента США Америка «вилікує рак», повідомляє FoxNews.
ДОВІДКА «УК»
Джо Байден оголосив про свою участь у виборах глави держави 25 квітня. Політик працював в команді 44-го президента США Барака Обами. Він уже брав участь у виборах глави держави в 1988 році і в 2008 році, проте обидва рази знімав свою кандидатуру.
27 квітня стало відомо, що про готовність проголосувати на майбутніх виборах за Байдена заявили 43% респондентів. Підтримати нинішнього президента США Дональда Трампа погодилися 37%.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»