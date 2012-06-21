У Сумському художньому музеї імені Н. Онацького відкрилася виставка «Балтійська симфонія», в експозиції якої 50 творів відомих митців Естонії, Литви і Латвії — 36 графічних і 14 живописних робіт.
Разом із т.в.о. голови Сумської облдержадміністрації Вадимом Акпєровим участь у відкритті виставки взяли Надзвичайні і Повноважні посли трьох країн Балтії, які надали кошти для обрамлення робіт. За словами високопосадовців, ця виставка — не лише культурно-мистецька дипломатія, а й можливість для українців пізнати високе мистецтво трьох країн Балтії, доторкнутися до прекрасного, зробити ще один крок до міжнародної співпраці.
Після Сум виставковий проект буде представлено в кількох музеях Сумщини і за її межами.
Олександр СУМСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»