Згідно з опублікованими даними Національного банку України, отриманими за результатами опитування банків, стало відомо, що попит на споживче кредитування продовжить зростати, а умови кредитування стануть більш лояльними.
Разом зі зростанням попиту на споживчі кредити 74% опитаних фінансових установ очікують збільшення кількості депозитів, - діляться отриманими даними аналітики сервісу "Кредит Онлайн". Так, більшість банків прогнозують позитивну динаміку надходження депозитів від населення і за коштами бізнесу протягом найближчих 12 місяців.
Наскільки населення зацікавлене в споживчому кредитуванні?
37% опитаних банків підтвердило факт зростання зацікавленості фізичних осіб у споживчих кредитах. При цьому українці віддають перевагу банкам з великими кредитними портфелями для населення. Передумовами цього явища стало поліпшення споживчих настроїв і збільшення кількості покупок товарів тривалого користування. Що стосується іпотечного кредитування, то 90% банків відзначило стабільний або знижений попит населення до цього сегменту кредитування.
Вигідний кредит в режимі онлайн
У той час як умови споживчих кредитів стали простішими, більшість банків (97% опитаних) не поспішають змінювати умови іпотечного кредитування.
За підсумками І кварталу нинішнього року було зафіксовано зростання кількості схвалених заявок щодо споживчих кредитів, і цей факт підтвердили 26% опитаних банків. Навпаки рівень схвалення заявок на іпотечне кредитування залишався стабільним протягом п'яти кварталів, і цей факт підтвердили в І кварталі 2019 року 94% опитаних банків. При цьому деякі фінансові установи відзначили, що у зв'язку зі збільшенням рівня процентних ставок банки змушені були створити більш жорсткі умови з іпотеки і за споживчими кредитами.
Кредити для домогосподарств
За підсумками I кварталу було відзначено пом'якшення умов споживчого кредитування і їх незмінність при оформленні іпотеки для домогосподарств. При цьому 25% банків підтвердило спрощення процедури кредитування та скорочення критеріїв відбору при видачі споживчих кредитів.
Причиною такої політики банківських установ є зростання конкуренції серед банків і небанківських організацій, очікування поліпшення економічної ситуації та платоспроможності населення.
Щодо іпотечного кредитування, то 97% банків стверджують, що стандарти цього сегмента кредитування залишаються незмінними і утримуються протягом останніх трьох кварталів. За результатами опитування банків повідомляється, що в II кварталі очікується незначне пом'якшення вимог до позичальників у споживчому кредитуванні та їх незмінність при оформленні іпотек.
За результатами опитування стало відомо, що 26% опитаних банків підвищили ймовірність схвалення заявок на кредит. При цьому протягом останніх п'яти кварталів рівень схвалення заявок на іпотечне кредитування залишався незмінним. Таку динаміку I кварталу нинішнього року відзначають 94% респондентів.
Факт зростання попиту на споживчі кредити, особливо в банках з великим кредитним портфелем, відзначили 37% опитаних фінансових установ. Така позитивна тенденція спостерігається починаючи з III кварталу 2015 року.
Незмінність попиту на іпотеку підтвердили 84% опитаних банків. Більшість з них розраховують на продовження зростання попиту на споживчі кредити і стабільність попиту на іпотеку, що підтверджувалося динамікою попиту на кредити озвучених сегментів протягом найближчих чотирьох років.