Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи з питань повернення активів збанкрутілих банків. «Консолідований погляд на проблему й стратегічне бачення — одні з основних завдань нашої робочої групи. Наша мета — розробити стратегію, яка відображатиме наше спільне бачення розв’язання цього питання. Дуже важливо дати старт цій роботі, оскільки цього від нас очікує суспільство», — зазначив Прем’єр-міністр.

Було розглянуто поточний стан справ із поверненням активів збанкрутілих банків, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Ішлося про заходи, вжиті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб для повернення активів збанкрутілих банків, запропоновано кроки для прискорення й поліпшення роботи в цьому напрямі, зокрема з розроблення конкретного плану заходів з повернення активів колишніми акціонерами.

Прем’єр-міністр доручив учасникам міжвідомчої робочої групи підготувати пропозиції з розроблення консолідованої стратегії у питанні повернення активів збанкрутілих банків.