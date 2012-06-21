Археологи, що займаються розкопками спадщини ацтеків у комплексі Темпл Майор поблизу Мехіко, виявили 600-річний барельєф. Артефакт є найбільшим зі знайдених на розкопках в комплексі творів давнини, що відносяться до доколумбової епохи, пише видання Смітсонівського університету Smitsonian magazine.

Золотий орел, вирізаний з червоної вулканічної породи, має розміри в 106х70 см, розповів керівник експедиції, представник Національного інституту антропології та історії Мексики Родольфо Агілар Тапіа.

Знахідку прокоментували в Міністерстві культури, що говорить про її значення. Там відзначили, що артефакт є «великим секретом Мексики», який допоможе продовжити відновлювати історію країни і її пам'ять.

Барельєф був вирізаний на підлозі в центрі кімнати, в якій відправлялися релігійні культи, присвячені богу війни і Сонця Віцліпуцлі. Дослідники вважають, що гравюра була створена в середині 15 століття, під час правління короля Монтесуми I.

За словами одного з археологів, для ацтеків комплекс Темпл Майор лежав в основі фізичних, міфічних і духовних вірувань. У поданні ацтеків орел був священною істотою, присутнім при народженні Сонця, що пояснює «обпалені» почорнілі кінчики крил на барельєфі.

Згідно з легендою, Віцліпуцлі наказав ацтекам заснувати своє королівство на тому місці, де вони побачили орла, що сидить на кактусі і поїдає змію. Нині золотий орел зображений на прапорі країни.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»