Після півфінального матчу Кубка Америки між збірними Бразилії та Аргентини прес-служба «Барселони» в «Твіттері» опублікувала повідомлення.
Синьо-гранатові адресували пост бразильським футболістам команди – півзахисникам Артуру Рамосу і Філіпа Коутіньйо, а також аргентинському нападаючому Ліонелю Мессі.
«Вітаємо Артура і Коутиньо з виходом у фінал Кубка Америки. Залишайся сильним, Лео Мессі! »- йдеться в повідомленні каталонського клубу.
Обігравши Аргентину, національна команда Бразилії стала першим фіналістом Кубка Америки - 2019, де зустрінеться з переможцем матчу Чилі - Перу, який відбудеться в Порту-Алегрі на стадіоні «Арена ду Греміо» 4. липня (початок - о 3:30 за київським часом).
Нагадаємо, у Белу-Орізонті на стадіоні «Мінейран - Губернатор Магальянс Пінту» відбувся перший матч 1/2 фіналу Кубка Америки - 2019, в якому збірна Бразилії обіграла Аргентину з рахунком 2: 0. Забитими м'ячами відзначилися Габріел Жезус і Роберто Фірміно.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»