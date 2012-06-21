Випускний 23 червня в Рівному стане особливим. Окрім традиційної вже ходи випускників усіх шкіл центром міста, буде й фішка — танцювальний батьківський флеш-моб на майдані Незалежності, який може отримати статус всеукраїнського і потрапити до книги рекордів.
Принаймні, батьки рівненських випускників уже другий місяць сумлінно ходять на репетиції в центрі міста й до автоматизму напрацьовують па. «Торік, коли 82 батьки після урочистостей почали танцювати, емоції дітей вирували. Ця акція стане значно масштабнішою: ми зрозуміли, що зможемо вийти навіть на рекорд України. Якщо, звісно, нас підтримають батьки в різних її куточках. У цьому їм допоможуть наші відеоуроки», — каже автор ідеї та організатор заходу Мар’яна Кузьмич.
Спробуємо, мами й тата?