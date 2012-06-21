У Парижі прокоментували гучну новину з Альбіону, де батько британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона має намір стати громадянином Франції і таким чином зберегти громадянство Євросоюзу після «брекзіта». Як повідомляє Associated Press, французька влада «вітає рішення» 80-річного Стенлі Джонсона і збирається якнайшвидше розглянути його заявку.

Напередодні Джонсон-старший, який свого часу працював євродепутатом, дав радіостанції RTL інтерв'ю підкреслено французькою мовою. Батько прем'єра Британії заявив, що у нього немає мети «стати французом», оскільки він і так ним є, адже його мати і бабуся народилися у П'ятій республіці. Примітно, що ставлення Стенлі Джонсона до «брекзіту» було непослідовним. На референдумі 2016 року він голосував проти виходу Британії з ЄС.

Взагалі з боку батька прем’єра за 2020 рік було чимало жестів, що обернулися конфузом для чинного прем'єр-міністра. Так, ще в березні Стенлі повідомив, що не збирається слухати свого сина і має намір якомога швидше відправитися в паб, ігноруючи рекомендації уряду щодо боротьби з COVID-19. А ще Джонсон-старший в обхід офіційного протоколу зустрічався з послом КНР в Лондоні, про що дізналися журналісти.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

