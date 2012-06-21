Бельгійський вундеркінд Лоран Сімонс закінчив середню школу у віці восьми років. Про це повідомляє ВВС Україна.
Лоран має коефіцієнт інтелектуального розвитку в 145 пунктів. Йому знадобилося півтора року на вивчення курсу, розрахованого на шість років. Лоран повідомив, що його улюблений предмет – це математика.
Хлопчик збирається вступити до університету після закінчення літніх канікул. Його батько сподівається, що це буде бельгійський або голландський університет, але хлопчик отримує пропозиції від університетів з усього світу.
Лоран ще не вибрав спеціальність, але його батьки вважають, що він вибере математику чи фізику.
«Ми неймовірно пишаємося сином. Спочатку йому довелося подолати деякі чисто формальні перепони в школі, інакше він ще раніше закінчив би курс навчання. Якщо він вирішить завтра стати теслею, для нас це не стане проблемою, щоб він був щасливий», – розповів батько вундеркінда, Олександр Сімонс.