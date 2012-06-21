Уряд Бельгії зняв заборону на туристичні поїздки в країни Євросоюзу, але рекомендує – утриматися від відвідувань регіонів зі складною епідеміологічною ситуацією, що залишається. Обмеження скасовують з понеділка, 19 квітня.

«Відвідувати країни ЄС з туристичною метою бельгійці зможуть при дотриманні певних правил, – пояснив прем'єр-міністр країни Олекандр де Кроо. – Перед поверненням до Бельгії буде необхідно заповнити спеціальну анкету із зазначенням подробиць про поїздку. Крім того, всі що прибудуть у Бельгію повинні будуть дотримуватися тижневого карантину. Для виходу з карантину необхідно здати два негативних ПЛР-тести – в перший і сьомий день після повернення».

Влада Бельгії вже попередила, що контроль за дотриманням карантину та обов'язковим тестуванням буде посилено. Порушникам загрожує штраф у 250 євро. Рішення про пом'якшення заходів з протидії COVID-19 було прийнято на тлі зниження темпів поширення вірусу в країні і прискорення темпів вакцинації.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»