Україна твердо стоїть на шляху змін. Такою була головна теза Міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка, яку він намагався донести до учасників дискусії, що відбулася в межах «Тижня України» в Берліні. Предметом дискусії стало обговорення прогресу реформ в Україні, перспектив співпраці Німеччини та України.
«Після Революції гідності чотири роки тому уряд мав два головні завдання: зупинити агресію Росії та економічний спад. На сьогодні нам вдалось не тільки зупинити цей спад. Ми маємо зростання ВВП та промислового виробництва, більш ніж 40 відсотків експорту зараз орієнтовано на Євросоюз. Це дало уряду змогу вперше за роки незалежності розпочати структурні реформи, боротьбу з корупцією та реформу системи державного управління, — запевнив міністр, додавши: — Зараз Україна на шляху змін. Для інвесторів це країна можливостей з економікою, що зростає».
Про те, що на порядку денному українського уряду стоїть багато структурних реформ, вказав і керівник групи підтримки України в ЄС Пітер Вагнер. Він також додав, що потенціал нашої країни доволі значний: «Україна має сильну індустріальну базу, вона вміє будувати літаки й супутники. За останні чотири роки змінилося більше, ніж за всі роки незалежності. Зараз триває побудова нової, сучасної західної країни».
А депутат Бундестагу, член і заступник голови комітету закордонних справ Нільс Шмідт зазначив, що за останні роки відбулося багато реформ, проте уряд повинен закріпити цей результат. «Через затримку реформ протягом 20 років запровадити зміни важко. Проте є зміни в суспільстві, економіці», — вважає Нільс Шмідт. Він додав, що питання закріплення цього результату — це питання посилення інституційної спроможності державного управління.
«Ми й надалі підтримуватимемо Україну», — цитує служба Міністра Кабінету Міністрів запевнення німецького депутата.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»