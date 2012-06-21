Створення платформ для професійного розвитку — важливий елемент формування професійної та результативної державної служби, яка якісно реалізовуватиме сервісну функцію держави. На цьому Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив під час офіційного відкриття ініціативи з обміну знаннями Reformers Hub, яка є частиною комплексної програми технічної допомоги Ukraine Reforms Architecture 2.0, розробленої Європейським банком реконструкції та розвитку у партнерстві з Європейським Союзом.

Захід відбувся за участі вiцепрем’єр-мiнiстра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, керуючого директора ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, заступника генерального директора директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катерини Матернової, голови вiддiлу впровадження реформ при прем’єр-мiнiстровi Великої Британiї в урядi Тонi Блера сера Майкла Барбера.

Денис Шмигаль висловив подяку міжнародним партнерам за допомогу в таких починаннях. «Ініціатива Reformers hub — саме той майданчик, який сприятиме професійному розвитку, обміну досвідом з нашими міжнародними партнерами та впровадженню інновацій. Це можливість для нарощування знань і практичних навичок для всіх, хто працює в державній службі», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Прем’єр підкреслив, що реформа державної служби — один із пріоритетів уряду, адже вона основа для успішного впровадження всіх інших реформ. Він додав, що в Україні було започатковано реформи, які втілюють завдяки роботі Президента, Кабінету Міністрів та за підтримки Верховної Ради.

Денис Шмигаль нагадав, що цього року очікують на впровадження цивілізованого ринку землі, а це важливий результат земельної реформи.

«У перспективі запровадження цього ринку дасть поштовх до зростання внутрішнього валового продукту, збільшення інвестицій і стане фундаментом для розвитку малого агробізнесу», — зауважив Прем’єр.

Очільник уряду зупинився на темі децентралізації, зазначивши, що внаслідок реформи дедалі більше громад відчувають нову якість життя на локальному рівні й мають усі необхідні ресурси для самодостатності.

«Триває системна робота із залучення іноземних інвестицій через приватизацію та інші важливі реформи. Триває робота в напрямі запровадження накопичувальної пенсійної системи, повноцінного запуску фондового ринку. Чи не найбільш революційні зміни у напрямі діджиталізації та покращення сервісу держави втілює Міністерство цифрової трансформації», — акцентував Денис Шмигаль.

Прем’єр констатував, що відповідні зміни були б неможливими без державних службовців, які щодня розробляють рішення і впроваджують їх на практиці.

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«Урядового кур’єра»