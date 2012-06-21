Безкоштовні лекції з питань онлайн оплати «комуналки». «Центр комунального сервісу»
У комунальному концерні «Центр комунального сервісу» провели першу лекцію-практикум «Оплата комунальних послуг онлайн». Основну частину аудиторії лекції склали люди похилого віку. Лекція відбулась у Територіальному центрі соціального обслуговування Дарницького району. Про це повідомили у прес-службі комунального концерну «Центр комунального сервісу».
Навчальний центр «Платформа комфорту» при КК «Центр комунального сервісу» розробив спеціальну лекцію-практикум для людей старшого віку з покроковим роз’ясненням процедури оплати комунальних послуг в «Особистому кабінеті» – https://cks.com.ua/cabinet/objects/ .
На заняттях вчать реєструватися в особистому кабінеті, передавати показники лічильників та сплачувати за комунальні послуги. Заняття є безоплатними.
Після завершення лекції студенти отримали консультації фахівців та відповіді на запитання, а також презентації та матеріали лекцій в електронному вигляді.
«Більше, ніж третина киян користуються муніципальними онлайн-сервісами з оплати житлово-комунальних послуг. Проте більшість людей похилого віку недостатньо обізнані у цих процесах, вони витрачають багато часу та сил у чергах для оплати «комуналки», не можуть скористатися онлайн-передачею показань тощо. Саме тому колектив «Центру комунального сервісу» спільно з навчальним центром створив соціальний проект, покликаний навчити кожного охочого користуватися перевагами обслуговування, не виходячи з дому. Опанувавши курс, споживачі не будуть стояти в чергах, що особливо важко у літній період, витрачати час та перейматися через передачу показань лічильників чи оплату за спожиті житлово-комунальні послуги», – прокоментував в. о. генерального директора КК «Центр комунального сервісу» Андрій Щербина.
Із розкладом занять можна ознайомитися за посиланням – http://edu.cks.kiev.ua/ .
Також, можна зареєструватися за телефоном: (044)591-21-22 або електронною поштою: edu@src.kiev.ua .