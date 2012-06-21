2020-й рік проходить під знаком світової пандемії коронавірусу. Від хвороби COVID-19 у світі захворіло понад 63 мільйони людей, 40 мільйонів одужало, майже півтора мільйона осіб померло. Кожна країна розробляє власні механізми стримування інфекції і постійно їх корегує відповідно до кількості випадків на 100 тисяч населення. Торкнувся карантин і України. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 745 123 особи, з них 355 172 одужали, летальних випадків — 12 548. Уряд намагається розробити заходи, які б були ефективними в боротьбі із хворобою та створювали мінімум дискомфорту для повсякденного життя та бізнесу.

Шляхи поширення коронавірусу та механізми захисту

Медики називають два основні шляхи передавання коронавірусу:

♦ контактний;



♦ краплинний.

Перший спосіб полягає в тому, що виділення з дихальних шляхів інфікованих можуть знаходитися на різних поверхнях протягом певного часу. Здорова людина торкається забруднених об’єктів та переносить вірус на слизові оболонки носа та очей.

Краплинний спосіб відбувається під час чхання або кашлю. Запобігти цьому можна, якщо зберігати відстань між людьми не менше 1 метра. Під час передавання на великі відстані коронавірус втрачає здатність заражати. Існує ще повітряний спосіб, але він потребує певних умов — наприклад, ситуації, коли виконуються медичні процедури в лікарні з утворенням аерозолів.

Щоб захиститися від небезпечного вірусу, достатньо зберігати обережність під час спілкування з людьми та дотримуватися правил гігієни:

♦ не торкатися без рукавичок потенційно забруднених вірусом поверхонь;



♦ часто та ретельно мити руки з милом (або антисептиком);



♦ уникати великих скупчень людей, використовувати маски у подібних місцях;



♦ залишатися вдома, а якщо помітили симптоми COVID-19 або звичайної застуди, одразу звертатися до сімейного лікаря.

Як створити комфортні та безпечні умови під час карантину

Мало людей відчуло радість від введення карантинних заходів. Будь-які обмеження сприймаються негативно та викликають бажання їх порушити задля власного комфорту, але безпека має бути на першому місці під час епідемії. Ми розробили для вас кілька порад, які дають змогу мінімізувати незручності, викликані карантином.

Почнемо з того, що майже будь-які покупки можна робити через інтернет. Це швидко та просто. Інтернет-магазини здатні задовольнити переважну кількість потреб. Причому замовляти можна не лише харчові продукти чи одяг. Наприклад, якщо ви маєте намір відновити волосся у домашніх умовах, чудово підійде косметика Ellips, Esthetic House, Brelil або інших популярних в Україні брендів. Ви також зможете забезпечити належний догляд шкірі без відвідування салонів та косметологів. І жодних ризиків заразитися.

Ще один оригінальний спосіб подолання обмежень карантину — використання сервісів для онлайн-спілкування: Zoom, Skype, FaceTime тощо. Ви можете не лише безкоштовно спілкуватися через відео з близьким, а й проводити робочі наради, сидячи вдома. Для цього знадобиться лише смартфон або ноутбук (комп’ютер з веб-камерою). Сучасні технології та інтернет здатні допомогти пережити карантин у комфортних умовах.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»