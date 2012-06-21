1 квітня стала чинною нова Програма медичних гарантій. 2021 року її розширено й деталізовано. У Національній службі здоров’я зазначають, що для пацієнтів таке розширення означає зручніший і зрозумілий маршрут за медичними послугами. Бюджет Програми медгарантій на нинішній рік становить 123,5 мільярда гривень. У ній передбачено 35 пакетів медпослуг.

Один з них — «Супровід пацієнтів з туберкульозом на первинній ланці». На цей пакет пропозиції подали 532 заклади. Згідно зі стратегією розвитку протитуберкульозної служби, 2021 року до цієї роботи долучиться первинна ланка. Не всі сімейні лікарі працюватимуть із такими пацієнтами. Це рішення буде добровільним. Тариф становить 775 гривень на місяць. До тарифу встановлюються коригувальні коефіцієнти відповідно до підсумку лікування: коефіцієнт 2 — за місяць, в якому пацієнта вилікували, і 0,75 — за кожен місяць, в якому пацієнт лікується.

Серед пакетів, виокремлених цьогоріч, — лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями. Пропозиції на цей напрям подав 61 заклад, серед яких два приватні. Цю медичну допомогу винесли в окремий пакет, адже пацієнти з такими діагнозами потребують тривалої та дорогої медичної допомоги. І трансформація системи охорони здоров’я, яка відбувається, покликана знизити катастрофічні витрати. Тариф за лікування пацієнта з онкогематологічними чи гематологічними захворюваннями становитиме 54 493 гривні. За лікування дітей заклад отримуватиме втричі більше.

Окремий пакет, відокремлений від амбулаторного, — ведення вагітності в амбулаторних умовах. На цей пакет пропозиції подали 712 закладів, сім з них приватні і двоє лікарів-ФОП. Жінки зможуть обирати, у кого й де спостерігати неускладнену вагітність — у свого сімейного лікаря чи гінеколога в жіночій консультації. А місце проживання чи прописки не має значення. Усе, що потрібно, аби спостерігати вагітність, є в пакеті «Ведення вагітності в амбулаторних умовах». Тобто аналізи, обстеження, консультації тощо будуть безплатними для вагітної в закладах з договором на цей пакет.

У НСЗУ нагадують, що торік у медичній галузі відбулися системні зміни. Уперше всі надавачі медпослуг отримували кошти за договором за конкретну роботу, тобто надані послуги. Важливий здобуток — те, що спеціалізовані заклади охорони здоров’я отримали незалежність — управлінську й фінансову. Це одні із ключових підсумків реалізації Програми медгарантій торік. У НСЗУ зазначають, що попри пандемію COVID-19, з 1 квітня 2020 року майже всі комунальні медзаклади стали працювати за договором з НСЗУ і отримувати прозору оплату за надану допомогу пацієнтам. Загалом торік понад 1600 спеціалізованих медзакладів уклали угоди з НСЗУ. За перший рік чинності Програми медгарантій у повному обсязі, а це три квартали 2020-го і перший квартал 2021-го, спеціалізовані заклади отримали за надані послуги понад 100 мільярдів гривень.

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«Урядового кур’єра»