У турецькій провінції Ізмір в одну з ветеринарних клінік прийшла безпритульна кішка. Спочатку вона принесла фахівцям одне кошеня, а на наступний день – другого, пише Indian Express.

Ветеринари оглянули кошенят. У малюків опухли очі, і вони не могли їх відкрити. Фахівці прописали кошенятам препарати від очної інфекції і направили їх на лікування у ветстаціонар разом з мамою. Після повного одужання кішці і її дитинчатам знайшли господарів.

«Ми знаємо цю кішку, вона часто бродила поблизу, але ми не знали, що вона була вагітна. Наші ветеринари час від часу підгодовували її і давали молоко. Ми дуже щасливі, що змогли допомогти кішці і її кошенятам», – розповіли фахівці ветеринарної клініки.

У Туреччині це вже не перший випадок, коли безпритульні коти і собаки самі приходять за допомогою до людей. Рік тому ще одна мама-кішка принесла своїх кошенят у клініку на лікування.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»