Уряд підтримав ініціативу Мінцифри та Мінекономіки щодо навчання безробітних киян ІТ-спеціальностей. Навчання проводитиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, йдеться на урядовому порталі.

Уряд схвалив постанову «Про реалізацію у м. Києві експерименту з професійного навчання зареєстрованих безробітних для потреб роботодавців сфери інформаційних технологій», згідно з якою безробітні зможуть безкоштовно навчатись IT-спеціальностей у приватних IT-школах.

Відтепер кошти Фонду, передбачені на перепідготовку безробітних, можуть освоюватись не тільки акредитованими при Міністерстві освіти і науки України навчальними закладами, але й неформальними закладами освіти – ІТ-Академіями, ІТ-курсами та іншими, які готують кваліфікованих ІТ-спеціалістів, але не мають ліцензій, сертифікатів та акредитації.

Документ розроблений Мінекономіки та Державним центром зайнятості за ініціативи Мінцифри. Запропонований інструмент дозволить задовольнити частину потреби українських IT-компаній у кваліфікованих спеціалістах. А українці, які втратили роботу, навчатимуться престижних IT-спеціальностей.

Відбором закладів освіти та учасників з числа зареєстрованих безробітних для участі в експерименті займатимуться спеціально створені комісії.