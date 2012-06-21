Російський боксер Олександр Повєткін проведе бій з британцем Ентоні Джошуа, що володіє чемпіонськими поясами Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) (Super), Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Міжнародної боксерської федерації (IBF).
Про це в своєму Twitter повідомив промоутер росіянина Андрій Рябінскій.
«Офіційно підтверджуємо бій Джошуа - Повєткін у Лондоні на «Уемблі» 22 вересня! Крутий буде бій! » – написав Рябінскій.
Повєткін – обов'язковий претендент на титул WBA. На початку квітня цього року організація зобов'язала Джошуа почати переговори про бій з росіянином, в іншому випадку він міг позбутися чемпіонського пояса. Представники Джошуа наполягали на тому, щоб поєдинок відбувся у Великобританії.
У ніч на 1 квітня Джошуа переміг новозеландця Джозефа Паркера і заволодів титулами чемпіона світу за версіями WBA, IBF і WBO. У рамках того ж боксерського вечора Повєткін відправив у нокаут британця Девіда Прайса. В активі 28-річного Джошуа 21 перемога (20 - нокаутом) в 21 бою. 38-річний росіянин провів 35 поєдинків на професійному рингу, в яких здобув 34 перемоги (24 - нокаутом) і зазнав однієї поразки - від українця Володимира Кличка.