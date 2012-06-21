Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Бійці батальйону Національної гвардії України «Азов» затримали шістьох чоловіків, які займалися мародерством у населених пунктах Донеччини поблизу лінії зіткнення.
Військові, тримаючи оборону на Світлодарській дузі, водночас зуміли подбати і про захист залишених біженцями житлових будинків у селі Миколаївка Друга Бахмутського району. Адже власники осель, тікаючи від «захисту» з боку проросійських незаконних збройних формувань, брали з собою найнеобхідніші речі, а на все інше тепер і спокусилися зловмисники, грабуючи оселі.
«Азовці» передали затриманих правоохоронцям Бахмута і зараз з’ясовується причетність підозрюваних до розкрадання чужого майна у інших населених пунктах прифронтового краю, де зафіксовані факти мародерства.
«Бійці «Азову» вже не раз підтверджували своїми діями, що мародерам, браконьєрам, порушникам громадського спокою буде непереливки. Ми не дозволимо подібним нікчемам грабувати чужі будинку та стежитимемо за порядком у прифронтових селах», – вкотре нагадали про власну позицію у офіційній заяві полку «Азов».