Семирічний бик, який живе на фермі в Алабамі, відростив дуже великі роги – 323,74 см (10 футів 7,4 дюйма) – це більш ніж удвічі більше за ширину концертного рояля.
Тварина на прізвисько Пончо Віа потрапила до Книги рекордів Гіннеса завдяки своїм природним даним. Рекорд підтверджено 8 травня 2019 року.
Літня пара, яка піклується про нього з шестимісячного віку, давно підозрювала, що їх улюбленець незвичайний. Як повідомляється на сайті Книги рекордів, сім'я закликає оточуючих не сприймати Пончо як небезпечного бика – він схожий на «величезного вихованця», який любить привертати увагу публіки.
Колишній рекордсмен Сато, техаський лонгхорн з Бей-Сіті, штат Техас, США, станом на 30 вересня 2018 року мала розмах рогів 320,99 см (10 футів 6,3 дюйма).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»