

Засновник Microsoft, мультимільярдер і філантроп Білл Гейтс заявив в інтерв'ю YouTube-каналу Veritasium, що загрозами для людства після подолання коронавірусної пандемії є зміна клімату і біотероризм.

«Одна з них – зміна клімату», – сказав Гейтс, відповідаючи на запитання про небезпеки, до яких світ не підготовлений.

На його думку, кожен рік рівень смертності через цей фактор буде «навіть більшим», ніж під час нинішньої пандемії.

Другою загрозою є біотероризм, вважає мультимільярдер. «Хтось, хто захоче завдати шкоди, може створити вірус, а це означає, що ймовірність зіткнутися з цим набагато небезпечніше в порівнянні з природними епідеміями, подібними нинішній», – додав Гейтс.

Раніше засновник Microsoft заявив в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, що світ не готовий до наступної пандемії, яка може бути в десять разів гіршою за пандемію COVID-19. «Я сподіваюся, що через два роки ситуація буде виглядати інакше. Вакцини, тести, медикаменти, епідеміологія, моніторинг – є багато того, що можна зробити», – сказав він.

На думку Гейтса, коронавірус став частиною повсякденного життя в тій же мірі, що і землетруси, торнадо або зміна клімату, при цьому відповідь на подібного роду погрози має бути глобальною.

Орест ГОРНЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»