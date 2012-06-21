Здешевленню квитків і пожвавленню туризму в Україні було присвячено нараду під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за участю міністрів інфраструктури Владислава Криклія, розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — Ігоря Петрашка й фінансів Сергія Марченка. Було розглянуто питання запровадження нульової ставки ПДВ на внутрішні рейси для українських авіаперевізників. За словами глави уряду, це необхідно для пожвавлення українського туризму.

«Звільнення від оподаткування сприятиме зменшенню витрат і здешевленню авіаквитків на внутрішні рейси. Українці отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни. Ці законодавчі зміни слід внести якнайшвидше, аби вже цього літа збільшити туристський потік», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

За підсумками наради Прем’єр-міністр доручив згаданим міністерствам провести всю необхідну підготовчу роботу та оперативно напрацювати відповідні зміни до законодавства.