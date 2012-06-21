Нещодавно біля берегів Австралії проводилися досліди і під час їх вчені знайшли рифову рибу-довгожителя. У цих дослідах брали участь учні та вчені з Австралійського інституту. Як з'ясувалося, це унікальний плямистий маколор (Macolor macularis), риба з’явилася на світ за часів Другої світової війни.



Після проведених дослідів вчені з'ясували, що цій рибі понад 80 років. Це одна з довгоживучих риб. Вчені з Австралійського інституту також з’ясували, що до довготривалим рибам відноситься Луціана-Бохарі, яка жила більше 75 років. загалом вчені виявили 10 риб-довгожителів, які жили понад 55 років.



На цю тему було написано наукову роботу, в якій йшлося про рибу, що прожила 58 років. Але на сьогоднішній день, цей рекорд перевершила риба маколор, яка прожила більше 80 років. Нині це вважається абсолютним рекордом серед риб-довгожителів.



Вчені Австралійського інституту заявили, що вік риб розраховується по твердим утворенням, що знаходяться на їх клітинах. Ці утворення є абсолютно у всіх риб.



Вчені прийшли до висновку, що в рифових риб надзвичайно низька природна смертність. І цей факт слід враховувати при подальшому дослідженні місць їх проживання.



Нині вчені продовжують досліджувати місця проживання риб-довгожителів, так як про їхнє існування ще багато не відомо.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»