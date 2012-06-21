Берегова лінія Великобританії піддалася «нападу» гігантських бочкових медуз. На мілководді гавані Торки з'явилася величезна зграя цих морських істот. Їх розміри можуть досягати 90 см в діаметрі, а вага - 35 кілограм. У цій новині тішить тільки те, що саме цей вид медуз не є небезпечним для людини, хоча через свої габарити виглядають вони загрозливо.
Бочкові медузи – не така вже й рідкість у британських водах. Дивує скоріше їх масовість у цю пору року. Вчені важають, що рекордний за останні 15 років приплив бочкових медуз викликаний підвищенням температури води, що в свою чергу спровокувало достаток їжі для морських тварин.
Медузи в цілому відомі своїми жалячими щупальцями, однак бочкові представники нешкідливі для людей і навіть отримали прізвисько «ніжні гіганти». Морські біологи відзначають, що зазвичай слідом за ними з'являються шкірясті черепахи, оскільки для них медузи - улюблений делікатес.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для "Урядового кур’єра"