Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Полтавщину не випадково називають святою землею. У її надрах сховано чимало артефактів, за допомогою яких вчені дізнаються про славне минуле краю й України. Наприклад, біля села Мала Перещепина Новосанжарського району знайшли могилу засновника Болгарії Кана Кубрата, а на березі місцевої річки – його коштовності.

У курганах біля міста Горішні Плавні виявили ще давніші сакральні речі, які пов’язують з Індією. На весь світ відоме селище Більськ Котелевського району, тому, що на його території знаходилася древня столиця скіфів – місто Гелон. Про це вперше повідомив ще батько історії Геродот. А чого варті Кобеляки, Опішне, Решетилівка та й сама Полтава, де час від часу знаходять якісь унікальні старожитності.

Тепер ось чергова сенсація. Під час реконструкції дороги поблизу Решетилівки дорожні будівельники випадково відкопали зразки посуду, якому більше чотирьох тисяч років, коштовні прикраси й навіть кістяні ковзани, на яких, за словами археологів, каталися ще за часів Київської Русі. Схожі ковзани траплялися археологам під час розкопок у Чернігові. Можна не сумніватися, що знайдуть іще якісь артефакти, бо реконструкція автотраси Дніпро-Решетилівка триває.