Приємна новина надійшла цими днями із Хмельницького, де під егідою Державної фіскальної служби України на базі Регіонального кінологічного навчального центру Всесвітньої митної організації проходили ІV Міжнародні змагання кінологічних команд «Україна-2018» з пошуку наркотичних засобів, зброї, набоїв та тютюнових виробів.
Як повідомила прес-служба ГУ ДФС у Сумській області, співробітник Сумської митниці ДФС, головний державний інспектор-кінолог Петро Вировець зі службовим собакою Бімом вибороли почесне третє місце у змаганнях з пошуку зброї та набоїв.
Окрім України, у змаганнях брали участь 31 кінологічна команда з Білорусі, Польщі, Словаччини, Молдови, Австрії, Болгарії, Латвії та Грузії. Україну представляли команди Державної фіскальної служби, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Національної гвардії, Державного підприємства міжнародних авіаліній «Бориспіль».