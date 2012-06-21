В Ужгородському національному університеті відбувся фінал конкурсу стартапів. Учасники презентували сім проектів, підібраних з понад двадцяти, поданих на конкурс. Демонстрували їх на величезному екрані у присутності журі у складі професорів вишу та авторитетних винахідників Закарпаття.
Усі ідеї вже готові до практичного втілення. Серед найкращих — програма, яка підвищує швидкість обслуговування відвідувачів кафе під час замовлення їжі та напоїв (через QR-код). Відзначено платформу для водіїв для автоматизації основних процесів взаємодії їх із фахівцями та сервісами у сфері обслуговування транспортних засобів. Зацікавив додаток до мобільних пристроїв для вимірювання концентрації глюкози в крові. Він дає змогу вводити дані, опрацьовувати їх і виводити результати на екран смартфона. Корисною для практичного застосування визнано програму, що створює просторові моделі об’єктів садово-паркового господарства. Застосована на урбанізованих територіях, вона дає змогу отримувати докладнішу візуалізацію об’єктів та їх подальшу реконструкцію.
Переможним став стартап «Екологічні вироби із біоматеріалів рослинного походження». Автори студент інженерно-технічного факультету Іван Зуб і аспірант кафедри терапії і сімейної медицини Тарас Гряділь запропонували ефективний метод виробництва екологічних виробів з листя кукурудзи, стебел зернових культур, відходів харчової промисловості. Вироби з рослинної маси можна використовувати для виготовлення одноразового посуду замість пластмаси, що, як відомо, масово накопичується в довкіллі й переросла в загальносвітову проблему.
Конкурс, який проходив учетверте, засвідчив інтерес студентів до винахідництва.
«Наші студенти, — зазначив проректор з наукової роботи УжНУ професор Ігор Студеняк, — раніше вже представляли свої ідеї на міжнародній конференції стартапів. Вони їздили в університет у Трієст (Італія) на наукові практики. Нещодавно переможці торішнього конкурсу стартапів УжНУ взяли участь у фестивалі інновацій у Києві, здобувши там призові місця».
Переможців конкурсу привітав ректор УжНУ Володимир Смоланка, вони отримали сертифікати і грошові премії. Присутні гості з кількох європейських інституцій запросили не лише фіналістів, а й усіх учасників стартапів представити роботи на конкурсах винахідників у найкращих університетах Швеції та Німеччини.