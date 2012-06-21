Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Ми вже звикли, що майже всі обновки в містах і селах з’являються напередодні чергових виборів. Однак бізнесмен із міста Ватутіного на Черкащині Олег Заглядов вирішив реконструювати місцевий парк просто так, без ніяких виборчих кампаній. Та й у владу чи політику йти не збирається. Він живе в цьому місті, і підприємцю приємно, аби його стараннями було щось зроблено для його благоустрою та впорядкування. Бізнесмен уже вклав у реалізацію задуму розбудови місцевого парку більше 3 мільйонів гривень. Нині закінчує реконструкцію «Острова кохання».

Окрім цього зусиллями підприємця будівельники недавно облагородили місцевий пляж, облаштували доріжки. Встановили 60 лавочок. Усього ж їх тут має бути 200.

Олег закликав й інших підприємців долучитися до благоустрою міста, однак поки що відгукнулося лише двоє. Однак він не пасує перед труднощами. Часто Заглядова разом з працівниками очолюваного підприємства можна бачити в парку, де разом працюють для блага міста.