За січень—червень 2019 року великий бізнес отримав відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) майже на 63 мільярди гривень, що на 17,4 мільярда більше, ніж за аналогічний період 2018 року.
Про це повідомляє пресслужба Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.
«За перше півріччя 2019 року платникам Офісу великих платників податків відшкодовано ПДВ розміром 62,9 мільярда гривень, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2018-го (за 6 місяців 2018 року відшкодовано 45,5 мільярда гривень)», — йдеться у повідомленні.
Частка великого бізнесу у відшкодуванні податку на додану вартість в Україні загалом становить 75,1% загальної суми відшкодування (у 2018 році вона становила 70%), повідомляє Укрінформ.
Географія відшкодування податку платникам Офісу за 6 місяців 2019 року така: Київ — 23,7 мільярда гривень, Запоріжжя — 14,7, Дніпро — 12, Харків — 4,7, Одеса — 4,3, Львів — 3,5 мільярда гривень.