Новинку вироблятимуть на заводі компанії в Лейпцігу (Німеччина). Передбачається, що в найближчі місяці підприємство щодня випускатиме до 600 автомобілів. Першою зібраною машиною став хетчбек синього кольору в модифікації 118i з бензиновим двигуном. Автомобіль відправиться до покупця з Італії.
Третє покоління BMW 1-Series побудовано на новій платформі з передньоприводом FAAR. Двигун у моделі тепер розташований не вздовж, а поперек.
Довжина автомобіля – 4319 мм, ширина – 1799 мм, висота – 1 434 мм. Розмір колісної бази досягає 2670 мм. Об'єм багажного відділення становив 380 літрів, а при складеному задньому ряді сидінь – 1200 літрів.
У базову комплектацію автомобіля входить мультимедійна система з 8,8-дюймовим сенсорним дисплеєм. За доплату пропонується 10,25-дюймовий екран, а також повністю цифрова панель приладів.
Новий BMW 1-Series отримав 1,5-літровий 140-сильний турбодвигун. Також автомобіль доступний з дизельними двигунами потужністю 116, 150 і 191 кінських сил.
Найпотужнішою стала версія з дволітровим турбосиловим агрегатом потужністю 306 кінських сил. Від 0 до 100 км / год така модифікація здатна розігнатися за 4,8 секунди. Максимальна швидкість примусово обмежена на позначці 250 км/год.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»