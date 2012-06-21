Представники проросійських незаконних збройних формувань так званої ДНР перешкоджають школярам із тимчасово окупованої частини Донеччини складати ЗНО на території, контрольованій українською владою. Приміром, на ЗНО з української мови зареєструвалися 678 абітурієнтів з окупованих населених пунктів Донеччини, однак частину з них озброєні бойовики на контрольних пунктах в’їзду і виїзду відмовилися пропускати через лінію розмежування.
Як уточнив заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Ігор Стокоз, про такі дії проросійських окупантів на кількох пунктах пропуску, зокрема в Оленівці, повідомили батьки дітей. За їхніми словами, бойовики мали не тільки відповідний наказ, а й списки школярів, яких так і не пропустили на контрольовану урядом територію України.
Керівники Донеччини вже відреагували на цинічне свавілля «захисників Донбасу»: для учнів, які через блокування не змогли скласти ЗНО в Україні, організують додаткову сесію.
«Термінів проведення додаткової сесії не розголошуємо: їх буде доведено до відома зацікавлених осіб в інший спосіб, щоб денеерівські посіпаки не скористалися цією інформацією», — каже заступник голови Донецької ОДА.