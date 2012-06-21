Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Бойове хрещення влаштували бойовики проросійських незаконних збройних формувань новопризначеному голові Донецької обласної державної адміністрації Павлові Кириленку, який опинився на місці обстрілу неподалік Маріуполя, внаслідок якого є жертви серед українських бійців.
«Близько 15.00 в районі південної околиці Гранітного ворожою протитанковою керованою ракетою влучили у вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об’єднаних сил. Внаслідок влучання ПТРК у кузов автомобіля один військовослужбовець загинув, ще один боєць отримав поранення середньої ступені важкості», – йдеться у повідомленні прес-центру ООС. А всього протягом минулого дня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики понад 40 разів порушили режим припинення вогню.
Очевидці обстрілу розповідають, що військова вантажівка їхала із Лебединського і зупинилися на в’їзді до Гранітного, звідки саме рухалася і також зробила зупинку на блокпосту колона автомобілів, в голові якої перебув новий керівник Донеччини. Саме під час зупинки і був відкритий вогонь по скупченню автомобілів. Як визначили незабаром військові, обстріл колони проросійські НЗФ вели із окупованого ними населеного пункту Старомар’ївка. Реагуючи на чергове цинічне порушення Мінських домовленостей, Президент України Володимир Зеленський дав доручення начальнику Генштабу посилити активність підрозділів ЗСУ по виявленню і знешкодженню диверсійних груп і миттєво реагувати на будь-які ворожі спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян та військовослужбовців.