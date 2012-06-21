Верифікувати всі борги теплопостачальних підприємств –– таке доручення від Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля отримали НКРЕКП і НАК «Нафтогаз України» під час засідання Антикризового енергетичного штабу. Цей штаб на базі Мінрегіону і Міненерго має визначити механізми погашення заборгованості й спільно з Мінфіном знайти джерела їх фінансування. Тобто для забезпечення стабільної роботи підприємств теплопостачання в цьому й наступному опалювальному сезонах слід розпочати роботу згідно із затвердженим планом, аби визначити суми заборгованості цих підприємств перед операторами газорозподільчих систем і правильні шляхи її погашення.

«Варто розглянути можливість запровадження річного продукту вартості газу для ТКЕ й громадян або іншого ефективного механізму. І профільні робочі групи мають напрацювати правильні рішення», — цитує департамент комунікацій Секретаріату КМУ слова глави уряду.

Затверджено план дій з реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у галузі централізованого постачання теплоенергії та гарячої води, підписаного 9 лютого.