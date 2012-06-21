До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України за рекомендацією Експертної ради при Міністерстві культури та інформаційної політики буде внесено кілька нових цікавих пунктів. Серед них автентичний процес і культура приготування українського борщу. Профільний міністр Олександр Ткаченко розповів про це у своєму Telegram-каналі: «Радий, що автентичний процес приготування борщу тепер офіційно стане визнаним надбанням українських традицій».

Так буде поставлено остаточну крапку над «і» у суперечці за те, чий борщ. Адже з якогось дива й сумнівних кулінарних книжок «своїм» його вважають і деякі сусідні країни, які до нашого борщу не мають жодного стосунку. Погодьтеся, словосполучення «борщ московський» чи «борщ білоруський» звучать принаймні дико та образливо для кожного українця.

До Національного переліку увійдуть також технологія створення клембівської сорочки «із квіткою», великоднє гуляння «водить Володаря» в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області, борщівська народна вишивка й карпатське ліжникарство.