Британія і надалі надаватиме допомогу в підготовці військовослужбовців ЗСУ. Такий висновок на своїй сторінці у Twitter виклала Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф, повідомляє УНІАН. «Чудова перша зустріч з новопризначеним начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком. Сполучене Королівство продовжить підготовку Збройних сил України та надаватиме підтримку реформі в галузі оборони», — заявила дипломатка, додавши, що між Британією та Україною зберігаються тісне партнерство і співпраця.
У повідомленні Посольства Великої Британії в Україні у мікроблозі Twitter ідеться про заклик до РФ дотримуватися міжнародного права: «МЗС Великої Британії оприлюднило доповідь про стан прав людини і демократії у 2018 році. Там йдеться про порушення Росією прав людини у Криму і жертви російської агресії на сході України. Ми закликаємо Росію припинити ці порушення і негайно звільнити всіх українських політичних в’язнів», — чітко заявили британські дипломати.