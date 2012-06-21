Пілот британської авіакомпанії British Airways повернувся додому зі США після рекордних 243 днів у лікарні з COVID-19.

Про це повідомляє видання The Times.

59-річний Ніколас Синнотт був госпіталізований у Техасі в березні і виписаний незадовго до Різдва, після чого відправився додому в англійське графство Суррей. Він повернувся додому разом зі своєю 54-річною дружиною Ніколою, яка чергувала біля його ліжка в лікарні щодня і, як вважається, допомогла йому видужати.

Раніше лікарі сказали, що у Сіннотта під час хвороби почалася респіраторна недостатність, його помістили на штучну вентиляцію легенів, а потім на апарат штучного серця і легенів. Доктор Бісваджіт Кар, кардіолог, який лікував Сіннотта, сказав:

– Усі органи його тіла були вражені COVID-19. Але все ж, оскільки його здоров'я було дуже хорошим, як у пілота до захворювання, він зміг витримати все це і пережити таку серйозну хворобу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»