Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»



Нещодавно британець Імран Кассім знайшов на березі водосховища в Сінгапурі дивну істоту з головою алігатора і тілом риби. Він прогулювався берегом водойми разом зі своєю знайомою Карен Літго і помітив далеко попереду щось незрозуміле. Спочатку чоловікові здалося, що на березі гріється алігатор, повідомляє сайт LADbible.

«Поруч з «алігатором» вже стояли інші люди, але вони боялися підійти ближче. Нам здавалося, що там алігатор, але потім ми зійшли зі стежки, підійшли ближче і зрозуміли, що це зовсім не те, про що ми подумали. Це те, що зазвичай можна побачити в різних музеях: щось доісторичне з величезними щелепами і зубами», – сказала Карен Літго.

«Все таки це створіння було більше схоже на алігатора, точніше, на його рештки. Можливо, ним поласувала ящірка, наприклад варан», – заявив Імран Кассім.

Експерти з управління національними парками впізнали на фотографіях алігаторову щуку (панцирника, що водиться в річці Міссісіпі). Однак це тільки частина загадки. Панцирники мешкають у 16 000 км від Сінгапуру – в Північній і Центральній Америці. Як ця велетенська щука з’явилася у Макрічі, найстарішому водосховищі Сінгапуру, невідомо. Ймовірно, хтось тримав панцирника у себе вдома як акваріумну рибку, а коли та почала стрімко рости, відпустив її на волю.

У заяві міського агентства з питань водних ресурсів та ради національних парків йдеться: «Ми хотіли б нагадати всім, що випуск на волю екзотичних риб порушує нашу делікатну водну екосистему, а також може стати ризиком для людей, які користуються водними об'єктами».

Згідно із законодавством Сінгапуру, випуск тварин у водойми та річки карається штрафом до 3000 доларів США .

До слова, алігаторову щуку вчені називають «живою викопною істотою». Ці створіння існують вже понад 100 мільйонів років і, на думку дослідників, не особливо зовні змінилися з тих пір.