Шотландські археологи виявили на Оркнейських островах відбиток пальця віком понад п'ять тисячоліть. Про це повідомляє «Бі-бі-сі».

Під час археологічних розкопок на території Шотландії фахівцям пощастило знайти осколок керамічного посуду, який колись був недбало оброблений. Завдяки цьому на ньому залишився відбиток пальця людини, яка виготовила глиняний посуд.



Унікальний черепок знайшов археолог Рой Тауерс під час розкопок на території стоянки древніх людей на Оркнейських островах. Відбиток був залишений на сирій глині до випалювання посуду. Отже, належати він міг тільки древньому гончару. За попередніми оцінками, зробленими на основі радіовуглецевого аналізу, глиняному уламку понад 5000 років.



Щоб бути впевненим у тому, що вченим вдалося виявити саме відбиток пальця, фахівці сфотографовано знахідку в режимі макро-зйомки з різних ракурсів. Потім усі фотографії завантажили в спеціальну програму, яка створила високодеталізовану об'ємну модель відбитка, яку можна розглядати на моніторі під різними кутами.



Завдяки такій обробці вчені впевнилися в тому, що дійсно виявили чудову помилку гончара, який залишив відбиток пальця на глині. Тепер фахівці планують за допомогою цих даних трохи більше дізнатися про майстра, наприклад, уточнити його стать і вік.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»