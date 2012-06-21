Британські археологи виявили біля руїн давньоримського валу Адріана бронзову «руку Бога», яку, ймовірно, принесли в якості дару богам за перемогу над племенами, що населяли Шотландію в давнину. Про це пише Independent.
Артефакт знайшли в болотистій місцевості, прилеглої до римського форту Віндоланд. Він, швидше за все, був пов'язаний з культом Юпітера Доліфена (сирійської версії давньоримського верховного бога), який особливо шанувався в середовищі військових. Його бронзова рука часто використовувалася для благословення або освячення його послідовників під час релігійних ритуалів.
Археологи вважають, що вона була залишена в невеликому болоті під час святкування завершення будівництва храму. При цьому сам храм був розміщений в центрі римського форту. Це єдиний подібний випадок, відомий нині історикам.
Храм Юпітера Доліфена був побудований після успішного завершення військової кампанії 209-210 років проти племен давньої Шотландії під керівництвом імператора Семптімія Півночі. Ніяких достовірних даних про жертви з обох сторін під час кампанії не збереглося, але на думку істориків вона була надзвичайно жорстокою.
«Відкриття бронзової руки Юпітера Доліфена, похованої в якості дару, демонструє, наскільки серйозним був конфлікт і як зраділи римські солдати, коли він закінчився», –повідомив керівник розкопок доктор Ендрю Бірлі.