Під час розкопок в історичному єврейському кварталі в Оксфорді археологи виявили два будинки і вигрібну яму, що належали єврейській громаді Оксфорда. Також вчені виявили в будинках залишки керамічних горщиків, які очевидно використовували в якості каструль. Всі органічні рештки з посуду і ями були піддані біохімічним аналізом, який показав, що в XII столітті британські іудеї дотримувалися заборони на некошерну їжу. Результати дослідження опубліковав журнал Archaeological and Anthropological Sciences.



Кошерна дієта – одна з найстаріших відомих дієт у світі. І для справжнього єврея дотримання цих дієтичних законів є основною частиною повсякденного життя. Вчені тривалий час вважали, що навіть живучи за межами Ізраїлю, євреї суворо дотримуються правила, передбачені Торою і Талмудом. Однак докази такого аскутизму були знайдені вперше.

Єврейський квартал Оксфорда був заснований в XII-XIII століттях, після того як Вільгельм Завойовник запросив євреїв Північної Франції оселитися в Англії. Два виявлених археологами будинки, згідно з даними перепису, належали єврейській громаді. У вигрібній ямі, якою користувалися жителі обох будинків, був виявлений великий комплект кісток тварин, в якому переважала домашня птиця, при повній відсутності свинячих кісток. Що виразно вказує на дотримання кошерної дієти. Крім того, аналіз риб'ячих кісток показав, що всі вони належать кошерним видам, наприклад, оселедцю.



Для підтвердження своїх висновків вчені провели комплексний біохімічний аналіз залишків їжі з керамічного посуду, знайденої в будинках. Аналіз підтвердив висновки експертів: весь знайдений посуд використовували тільки для приготування м'яса великої рогатої худоби, овець і кіз. Органічні рештки свинини знайдені не були.



Це перше дослідження древніх залишків їжі, виявлених у каструлях, яке дозволило виявити практику дотримання кошерної дієти і пов'язані з нею ретельно харчового табу. Вчені планують застосовувати цю методику і надалі для того, щоб дізнатися трохи більше про повсякденне життя людей в Середні віки.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»