Раритетну знахідку Джей Корнік знайшов за допомогою металодетектора на пляжі Горей, що на острові Джерсі, одному з Нормандських островів.

Вік артефакту вдалося встановити за збереженим у втулці залишком древка. Радіовуглецеве дослідження показало, що наконечником користувалися між 1207 і 1004 роками до нашої ери. Наконечник списа датується приблизно 11 століттям до нашої ери, тобто його вік як мінімум три тисячі років, повідомляє Jersey evening post.

Раніше на Британських островах ніколи не знаходили подібних наконечників, кажуть археологи. Зазвичай подібні артефакти знаходять серед скарбів, але ніколи – в єдиному екземплярі. Знайдений наконечник лежав під шаром піску абсолютно один, що зовсім не характерно для тієї епохи.

На думку експертів, спис могли закопати в землю як підношення богам в ході якогось ритуалу. Держак списа був зроблений з клена. Цю міцну і легку деревину широко використовувалася для подібних цілей.

Вчені збираються зв'язатися з колегами з інших країн, щоб знайти аналоги списи. Експерти сумніваються, що спис виготовили на Нормандських островах.

Це був дорогоцінний скарб, а не утилітарний предмет. Археологи підозрюють, що він був зданий на зберігання в ритуальних або обрядових цілях незабаром після його виготовлення.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»