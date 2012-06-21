Раритетну знахідку Джей Корнік знайшов за допомогою металодетектора на пляжі Горей, що на острові Джерсі, одному з Нормандських островів.

Вік артефакту вдалося встановити за збереженим у втулці залишком древка. Радіовуглецеве дослідження показало, що наконечником користувалися між 1207 і 1004 роками до нашої ери. Наконечник списа датується приблизно 11 століттям до нашої ери, тобто його вік як мінімум три тисячі років, повідомляє Jersey evening post.

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Раніше на Британських островах ніколи не знаходили подібних наконечників, кажуть археологи. Зазвичай подібні артефакти знаходять серед скарбів, але ніколи – в єдиному екземплярі. Знайдений наконечник лежав під шаром піску абсолютно один, що зовсім не характерно для тієї епохи.

На думку експертів, спис могли закопати в землю як підношення богам в ході якогось ритуалу. Держак списа був зроблений з клена. Цю міцну і легку деревину широко використовувалася для подібних цілей.

Вчені збираються зв'язатися з колегами з інших країн, щоб знайти аналоги списи. Експерти сумніваються, що спис виготовили на Нормандських островах.

Це був дорогоцінний скарб, а не утилітарний предмет. Археологи підозрюють, що він був зданий на зберігання в ритуальних або обрядових цілях незабаром після його виготовлення.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»