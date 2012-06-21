Коефіцієнт поширення британського штаму коронавірусу у 1,32 рази вище, ніж у оригінальній версії. До такого висновку прийшли фахівці японського Національного інституту інфекційних захворювань.

В ході дослідження вони проаналізували дані за 50 днів – з 1 лютого по 22 березня. Першу людину, інфіковану британським штамом SARS-CoV-2, було виявлено в Країні висхідного сонця два місяці тому. Зараз найбільше хворих, які інфіковані британським штамом – на заході Японії. У префектурі Осака через погіршення епідеміологічної ситуації сьомого квітня був введений локальний режим надзвичайної ситуації.

Всього ж з початку пандемії коронавірусом в Японії заразилися 494 тисячі чоловік. Від викликаних COVID-19 ускладнень померло 9,3 тисячі пацієнтів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»